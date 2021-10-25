"Фотографії, які я завантажувала в останні місяці, показують, наскільки ми хороші і наскільки ми щасливі. Від того, що сталося, мені було дуже боляче. Я кожен день просила Мауро про розлучення. Коли він зрозумів, що шляху назад немає, він сказав мені, що ми не можемо так продовжувати, і якщо розлука – єдиний спосіб покласти край такому болю, то ми повинні це зробити.

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Ми пішли до адвоката. Через два дні Мауро прийняв усі умови, і ми підписали договір. На наступний день він написав мені листа, якого мені ще ніхто ніколи не писав: "Я дав тобі все, і у тебе є все, я сподіваюся, ти будеш щаслива, тому що це зробить мене щасливим". І тут я дещо зрозуміла: маючи все, я нічого не маю, якщо я не з ним.

Я впевнена, що цей важкий момент, який ми переживаємо, зміцнить нас як пару і як сім'ю. Важливим є те, що у нас обох була можливість покласти край нашій 8-річній історії, але, втомившись від сліз, ми знову вільно обрали один одного. Я люблю тебе, Мауро", – написала Ванда в Instagram.

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