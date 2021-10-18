Проблеми в сім'ї форварда ПСЖ Мауро Ікарді все більше нагадують сюжет низькопробного серіалу.

Напередодні Ванда Нара публічно звинуватила Мауро Ікарді у зраді, забрала дітей та повернулася у Мілан, де у сім'ї власний будинок.

Ікарді саботує підготовку ПСЖ до матчу Ліги чемпіонів – скандаліст в Італії вимолює пробачення у скривдженої Ванди Нари

Форвард ПСЖ спробував оперативно владнати ситуацію. Аргентинець поїхав слідом за сім'єю до Італії і намагався вимолити пробачення у дружини. Вочевидь, це не спрацювало.

Ванда у сторіс свого Інстаграм опублікувала красномовне фото, додавши вичерпний підпис: "Мені більше подобається моя рука без обручки".

Сексуальна акторка стала причиною розриву Ікарді та Ванди Нари – у неї також троє дітей