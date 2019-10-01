Ванда Нара: Моє життя стало гіршим після переходу Ікарді до ПСЖ

Агент та дружина форварда ПСЖ Мауро Ікарді Ванда Нара розповіла про зміни в житті після оренди аргентинця до паризького клубу.

"Це катастрофа. Я працюю в Італії, у мене чинний контракт з телеканалом Mediaset, але я постійно маю переміщатись між Міланом та Парижем. Це найбільша жертва для мене.

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Я перебуваю між двома містами, двома школами та двома будинками. Діти відвідують школу то в Мілані, то в Парижі", – поділилась Ванда Нара у коментарі Calciomercato.

Відзначимо, що Ікарді приєднався до ПСЖ на правах оренди з правом викупу за 65 млн євро. Аргентинець провів за парижан 2 матчі, але результативними діями не відзначався.

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