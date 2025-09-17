Каталонська Жирона здобула перше очко в іспанській Ла Лізі, зігравши внічию в гостях із Сельтою (1:1). Приємно відзначити, що на початку матчу в Галісії забив новачок "біло-червоних" Владислав Ванат, який відзначився голом уже в своєму дебютному поєдинку за каталонський клуб.

М'яч українця міг стати переможним, але цього не сталося. Зіпсувати дебют Ваната вирішив Дейлі Блінд, який у доданий арбітром час призвів до пенальті у ворота Гассаїнги. Аргентинець не зміг врятувати Жирону після точного удару Борхи Іглесіаса. Детальніше про це та інше – у новому відео на YouTube-каналі "Футбол 24".

