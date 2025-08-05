"Я не думаю, що Ванат найближчим часом отримає пропозицію. Якщо він вдало зіграє з Пафосом, наступного раунду та Динамо пройде в основний етап ЛЧ, то я гадаю, що його трансфер готуватимуть вже на зиму.

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В такому випадку його ціна суттєво виросте і думаю, що це буде серйозне придбання для будь-якого клубу.

Ванат росте. Мені дуже подобається, як він відкривається, у нього є постійно моменти, у нього все буде добре. Тільки йому треба навчитися реалізовувати ці моменти. Проте зараз трансфер не планується", – заявив Ігор Циганик в прямому ефірі на Youtube.

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