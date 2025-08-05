Ваната можуть продати – все залежить від виходу Динамо в ЛЧ
Журналіст Ігор Циганик розповів, що форвард Динамо Владислав Ванат може покинути команду взимку.
"Я не думаю, що Ванат найближчим часом отримає пропозицію. Якщо він вдало зіграє з Пафосом, наступного раунду та Динамо пройде в основний етап ЛЧ, то я гадаю, що його трансфер готуватимуть вже на зиму.
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В такому випадку його ціна суттєво виросте і думаю, що це буде серйозне придбання для будь-якого клубу.
Ванат росте. Мені дуже подобається, як він відкривається, у нього є постійно моменти, у нього все буде добре. Тільки йому треба навчитися реалізовувати ці моменти. Проте зараз трансфер не планується", – заявив Ігор Циганик в прямому ефірі на Youtube.
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