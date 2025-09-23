У рамках 6-го туру Ла Ліги 2025/26 було проведено два матчі за участі каталонських клубів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2025/26, 6-й тур

Атлетік – Жирона – 1:1

Голи: Хаурегісар, 48 – Унахі, 9

Еспаньйол – Валенсія – 2:2

Голи: Кабрера, 59, Пуадо, 90+3 – Данджума, 15, Дуро, 62

Лунін відмовив трьом клубам й опинився у чорному списку Хабі Алонсо – таких гравців у Реалі більше нема

Жирона приїхала у Більбао зі страшною статистикою, набравши всього 1 очко в п'яти турах, забивши 2 голи й пропустивши 15. Навіть тренер Мічел змушений був назвати свою команду найслабшою у чемпіонаті. Каталонці з таким футболом мають реальний шанс вилетіти в Сегунду, тож у матчі з Атлетіком треба було щось змінювати. Терміново.

У шостому турі Ла Ліги каталонська Барселона зіграє на виїзді проти Ов'єдо. Спеціалісти betking, безперечно, вважають фаворитами гостей – 1,30. Нічия оцінена коефіцієнтом 5,75. Тріумф Ов'єдо – 8,50.

На жаль, Циганков не встиг відновитися від травми, а Крапивцов навіть не потрапив до заявки. Зате в основі вийшов Ванат, який забив вже через 12 хвилин після дебюту з Сельтою. У розгромній поразці від Леванте наш земляк нічого не зробив, однак Мічел продовжує довіряти екс-динамівцю – і не дарма.

Вже на 8-й хвилині він мав відкривати рахунок. Українець відкрився у глибину, влетівши за спини центрбекам під розрізну передачу Унахі – таким чином Владислав вийшов віч-на-віч з Сімоном. Ванат пробив у дотик повз голкіпера, однак м'яч по-зрадницьки прокотився поруч з дальньою стійкою.

На 13-й хвилині наш земляк міг виконати асист, запустивши передачу у вільну зону на хід Унахі. Марокканець завершив свій прорив слабеньким ударом.

Між цими епізодами розташувався гол Унахі – Азеддін відкрився під пас Хіля на лівому краю штрафного та завдав потужного пострілу. Без шансів для Сімона. 0:1.

Ще один яскравий хайлайт Ванат отримав ну середині другого тайму. Владислав втримався на лінії офсайду й відкрився під шикарну розрізну передачу. Українець вийшов віч-на-віч з Сімоном, обійшов його та пробив у порожні – втім, сфера поцілила у зовнішній бік сітки, а лайнсмен помітив офсайд. Не у Ваната, а у Порту на самому початку епізоду.

Окрім цих епізодів, відзначити можна хіба що оці відкривання. Ванат дуже добре рухається, здебільшого пропонуючи себе в глибину – однак перед голом Унахі він навпаки витягував захисників повище, створюючи глибину для партнерів. Словом, ми побачили типовий робочий матч Владислава, тож дивитись на низькі оцінки не слід. Вони ґрунтуються на відсутності єдиноборств і карті передач, на якій майже всі паси спрямовані назад чи поперек.

А Жирона не змогла втримати свою перевагу. Баски відігрались на 48-й хвилині зусиллями Хаурегісара, якому вдалося перехопити м'яч у чужій третині й завдати потужного удару з дистанції. Точно під дальню стійку. 1:1!

Протягом усього другого тайму господарі домінували. Декілька разів каталонців відверто рятував Гассаніга, однак дотиснути аутсайдера Атлетіку не вдалося. Під свист Сан-Мамеса арбітр зафіксував нічию – підопічні Мічела досі залишаються без перемог.

У паралельній зустрічі Еспаньйол ледь не зазнав поразки від Валенсії. "Кажани" відкрили рахунок ще на 15-й хвилині внаслідок кросу Ріохи, який з метру замкнув Данджума. Кабрера на 59-й відіграв цей гол, замкнувши подачу з кутового, однак Уго Дуро на 62-й відповів аналогічним чином – 1:2.

Аж у компенсований час каталонці врятувались зусиллями Пуадо, якому вдалося замкнути навіс зі штрафного. 2:2. Саме з цим рахунком матч і добіг кінця.

Пірат Балеарських островів: втратив батька на війні, працював офіціантом, грав із Морозюком, тягне Косово і Мальорку