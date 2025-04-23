"Хто більше впевнений або хто попросить – той і б'є. У нас немає штатного пенальтиста. Якось самі на полі вирішуємо. У матчі проти Оболоні я попросив Ярмоленка та Буяльського, щоб вдарити.

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Ми ніколи навіть не говоримо ні про бомбардирські результати мої чи про рекорд Ярмоленка. Він забив – і дав мені забити. Буяльський теж потім забив", – розповів Ванат у ефірі ТаТоТаке.

До слова, цього сезону Владислав Ванат забив 19 голів та віддав 6 асистів у 38 матчах на клубному рівні.

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