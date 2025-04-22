У матчі 25-го туру УПЛ Динамо зустрічалося з Оболонню (3:0). На 55-й хвилині Владислав Ванат реалізував пенальті, який сам і заробив. Однак перед пробиттям голкіпер Оболоні Олександр Марченко та форвард Динамо перекинулися кількома репліками.

Мілевський зізнався, чому критикує Ваната: "Я не душу його"

"Марченко – молодий хлопець, хотів мене якось збити і підійшов, запитав, чи я впевнений у своїх силах. Я промовчав, потім забив, підбіг і сказав, що я завжди впевнений", – розповів Ванат у ефірі ТаТоТаке.

Цього сезону Владислав Ванат забив 19 голів та віддав 6 асистів у 38 матчах на клубному рівні.

Динамо в непростому матчі розгромило Оболонь – шедевр Ярмоленка допоміг зберегти чемпіонський гандикап