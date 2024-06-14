Нападник Динамо та збірної України зацікавив Болонью, повідомляє Il Resto del Carlino.

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"Россоблу" несподівано пробилися в груповий етап ЛЧ і явно потребують підсилення. Ванат наразі не є їхнім пріоритетом, але скаути Болоньї планують відвідати матчі збірної України на Євро та зблизька оцінити потенційного кандидата. Джерело припускає, що трансфер може обійтись у 10 млн євро. Вочевидь, італійці покладаються на цінник Transfermarkt, проте Ігор Суркіс навряд продасть один з головних активів Динамо за таку суму.

Додамо, що 22-річний Ванат став найкращим бомбардиром минулого розіграшу УПЛ, оформивши 14 голів та 10 асистів у 27 матчах.

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