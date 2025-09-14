"У нас є гравці, які дуже добре знають, що ми хочемо робити. Унахі дасть нам пас уперед, а Ванат забиватиме. Браян Гіл та деякі інші повинні покращитися, але це процес.

Дебютний гол Ваната в Ла Лізі у відеоогляді матчу Сельта – Жирона – 1:1

Поступово вони дадуть нам більше; ми повинні покращити ситуацію, але після сьогоднішнього дня я більш спокійний щодо команди", – цитує Мічела Marca.

Нагадаємо, що перед міжнародною паузою Жирона офіційно оголосила про підписання 23-річного українського форварда Владислава Ваната. Контракт гравця з іспанським клубом буде чинним п’ять років, а на полі він уже виступає під номером 19.

Ванат вразив Іспанію дебютним голом і відразу став найкращим у Жироні – каталонці драматично втратили перемогу на 90+2