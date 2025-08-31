Клуби офіційно ще не оголошували про трансфер, але форвард Динамо вже сидів на трибунах Монтіліві і дивився матч проти Севільї. Жирона програла 0:2 та з нулем очок після трьох турів сидить на дні таблиці Ла Ліги.

Жирона розчистила шлях Ванату, відпустивши провального форварда до 55-разового європейського чемпіона

"Трансферне вікно ще відчинене. Я не знаю, чим закінчиться ринок. Зараз ми підписали ще одного гравця, ви вже бачили. Ще один можливий, подивимось. Я думаю, що нам потрібен воротар через травму Хуана Карлоса. Я не знаю, чи будуть у нас ще якісь можливості підписань.

Але я вже казав, що переконаний: якщо у нас є команда, яка хоче бути тут, гравці, які хочуть бути в Жироні, щоб провести найкращий рік своєї кар'єри – це саме ті гравці, які нам потрібні. Якщо хтось думає інакше, то йому краще тут не бути. Я вже це казав. Ми прийшли з другого дивізіону, і в останні роки люди могли приїхати сюди, грати в Лізі чемпіонів, а тепер вони "переросли" Жирону. Що ж, мені не потрібні ці люди. Мені потрібні справжні особистості в Жироні, щоб зростати. І це не просто імена, не посади. Це люди, які роблять команду. Сьогодні багато людей показали, що хочуть бути тут. Це перший крок – для мене це дуже важливо в цій ситуації.

Ванат на трибунах? Я ні з ким не розмовляв. Мені сказали, що він приїхав і буде з нами завтра, але я поки не маю жодних новин про те, що він підписав контракт. Якщо він тут, сподіваюся, що він зрештою прибуде, але я не знаю", – цитує Мічела Futbol Fantasy.

Раніше повідомлялося, що Жирона активувала клаусулу Ваната, заплативши Динамо за 23-річного форварда 20 мільйонів євро. Він стане третім українцем у складі каталонців, приєднавшись до вінгера Віктора Циганкова та воротаря Владислава Крапивцова.

