Жирона зіграла проти Сельти в рамках 4-го туру Ла Ліги 2025/26. Результат та звіт про матч за участю Владислава Ваната читайте на "Футбол 24".

Жирона після трьох жахливих поразок зі загальними 1:10 на старті сподівалася набрати перші очки і покинути зону вильоту. У старті каталонців очікувано вийшов лише один українець – новачок Владислав Ванат. Крапивцов не використав свої шанси і, ймовірно, стає третім голкіпером, а Циганков травмований.

Ванат оформив гол у дебютному матчі за Жирону – ВІДЕО

Сельта агресивніше розпочала домашній поєдинок. Аспас бив з хорошої позиції, але влучив у блок. Жирона, на відміну від попередніх турів, не розвалилась і сама почала ходити вперед. На 12-й хвилині гості смертельно вжалили саме зусиллями Ваната! Блінд "перекусив" Жутглу в центрі поля, Іван Мартін запустив Владислава у карний майданчик, і українець з гострого кута поцілив під дальню стійку.

Скільки таких голів ми бачили у формі Динамо, а тепер нехай знайомиться Іспанія. Ванат став лише п'ятим гравцем Жирони, який забив у своєму дебютному матчі в Ла Лізі. Серед попередників знані бомбардири – Стуані та земляк Довбик.

Настало тривале затишшя, яке цілком влаштовувало команду Мічела. Лише під завісу тайму Жутгла наче зірвався з ланцюга. Екс-форвард Барселони за лічені хвилини настріляв 4 удари. Два парирував Гассаніга, ще двічі самому бракувало точності. Гол Ваната залишився єдиним до перерви.

На старті другої половини Жутгла отримує розкішну нагоду з меж карного майданчика, але Гассаніга знову тягне. Аргентинець трішки реабілітувався за провали в минулих матчах.

Ванат ледь не повторив свій фокус. Цього разу українець увірвався зліва, отримав передачу від Вітселя, проте пробив не так якісно – м'яч опинився в руках Раду. На 67-й хвилині Влад поступився місцем Хілю. Дебют явно можна занести в актив: 2 удари в площину, 8/14 точних передач, 5/8 виграних дуелей, чимало чорнової роботи і головне – гол. Sofa Score поставила українцю 7,6 балів, що є найкращою оцінкою серед польових гравців Жирони.

Гассаніга нагадав, що все ж не "святий". Кіпер гостей на кутовому пролетів повз м'яч, але Старфельт пробачив. Жирона мала свої моменти для закриття матчу, однак не скористалася ними. Під завісу гри довелося жалкувати. Знову у каталонців виникли проблеми на кутовому – Блінд хотів винести м'яч, але замість цього вліпив по нозі Руеди. Пенальті, який чітко реалізував Іглесіас вже у компенсований час.

Жирона набрала перше очко і піднялася на передостаннє місце, опустивши Леванте. Сельта розписала четверту нічию поспіль.

