Один із лідерів англійського Чемпіоншипу Лідс зацікавлений у підписанні нападника Динамо Владислава Ваната, повідомив журналіст Михайло Співаковський у програмі ТаТоТаке.

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"Є чутки, які пов'язують Ваната з англійськими клубами. Я можу прокоментувати лише одну з них і це те, що пов'язано з Лідсом. Поки Ванат не в шорт-листі, а у списку з багатьох варіантів. Називаються в пресі й інші клуби, зокрема, Фулхем, якщо не помиляюсь", – заявив Співаковський.

Додамо, що в цьому сезоні Лідс бореться за вихід в АПЛ, і йде на другій сходинці в турнірній таблиці другого за силою дивізіону Англії. В колективу Даніеля Фарке 81 очко в 39 матчах, що на 2 бали менше, ніж у Шеффілд Юнайтед. Варто зауважити, що інтерес до Ваната приписують Вест Хему, Лідсу, Брентфорду та Вулверхемптону.

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