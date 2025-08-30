Український нападник Владислав Ванат наблизився до переходу з київського Динамо до іспанської Жирони.

Форвард уже прибув до Іспанії, де має пройти медичні тести перед підписанням угоди з новим клубом. Про це повідомив журналіст Girona FM Мікель Коста, який виклав відео з футболістом, зняте неподалік аеропорту Вілобі-д’Оньяр, що розташований біля Жирони.

Ванат обійшовся Жироні у 20 млн євро – Романо заявив про активацію клаусули

Раніше повідомлялося, що каталонська команда активувала клаусулу гравця, заплативши за 23-річного форварда 20 мільйонів євро.

Ванат є вихованцем Динамо та дебютував у першій команді у травні 2021 року. За цей час він провів 119 офіційних матчів, забив 50 голів та зробив 19 асистів.

VLADYSLAV VANAT arriba a l’aeroport de Vilobí d’Onyar, rebut pel seu representant, per passar revisió mèdica i signar 5 anys de contracte amb el GIRONA.



119 partits, 51 gols i 24 assistències amb el Dynamo de Kiev. Fitxatge top.



pic.twitter.com/FWj3Qgi8gY — Miquel Costa (@MiquelCostaB) August 29, 2025

