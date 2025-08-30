Ванат уже прибув до Іспанії для підписання контракту з Жироною (ВІДЕО)
Український нападник Владислав Ванат наблизився до переходу з київського Динамо до іспанської Жирони.
Форвард уже прибув до Іспанії, де має пройти медичні тести перед підписанням угоди з новим клубом. Про це повідомив журналіст Girona FM Мікель Коста, який виклав відео з футболістом, зняте неподалік аеропорту Вілобі-д’Оньяр, що розташований біля Жирони.
Раніше повідомлялося, що каталонська команда активувала клаусулу гравця, заплативши за 23-річного форварда 20 мільйонів євро.
Ванат є вихованцем Динамо та дебютував у першій команді у травні 2021 року. За цей час він провів 119 офіційних матчів, забив 50 голів та зробив 19 асистів.
