Форвард Динамо Владислав Ванат все ближчий до переходу в іспанську Жирону.

Жирона просунулась у перемовинах з Динамо щодо трансферу Владислава Ваната, повідомляє журналіст Ніл Сола.

Жирона готує нову пропозицію щодо Ваната – трансфер в АПЛ може суттєво допомогти угоді

Зазначається, що форвард наразі є пріоритетною метою "червоно-білих", а сам Ванат нібито тисне на керівництво "біло-синіх", аби перебратись на Монтіліві.

Додамо, що цього сезону Владислав уже встиг відзначитись 3 голами та 2 асистами в 7 матчах у всіх змаганнях. У минулій кампанії нападник записав до свого активу 21 гол та 9 результативних передач у 45 матчах.

Жирона знайшла гроші на Ваната, 30 мільйонів, що змінюють усе – "недоторканні" лідери тікають, Циганкова зупинив Мічел