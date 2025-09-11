Перед міжнародною паузою Жирона офіційно оголосила про підписання 23-річного українського форварда Владислава Ваната. Контракт гравця з іспанським клубом буде чинним п’ять років, а на полі він виступатиме під номером 19.

Стала відома дата дебюту Ваната за Жирону – українця кинуть одразу в бій

Прес-служба Жирони опублікувала відео з першого тренування Ваната з новими партнерами. На ньому також видно, як одноклубники влаштували українцю символічний "коридор" привітань. Відео присвятили форварду на цілих чотири хвилини, показавши його перші кроки у новому клубі. Також на відео присутній Владислав Крапивцов, а от Віктора Циганкова немає – схоже, він досі тренується індивідуально через травму.

Нагадаємо, що Ванат є вихованцем Динамо. За першу команду київського клубу він дебютував у травні 2021 року, провів 119 матчів, забив 50 голів та віддав 19 результативних передач.

️‍♂️ El primer entrenament de Vladyslav Vanat pic.twitter.com/zuke4BQZgQ — Girona FC (@GironaFC) September 11, 2025

