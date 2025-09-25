Напередодні каталонській Жироні лише вдруге за шість стартових турів Ла Ліги вдалося здобути очки. "Біло-червоні" досить несподівано вивезли нічию з Атлетіком (1:1), першими відкривши рахунок у Більбао.

Крапивцов отримує найменшу зарплату в Жироні, Циганков і Ванат – поза топ-5

Різницю, на жаль, зробив не Владислав Ванат, який вкотре з’явився у старті, а марокканський хавбек Аззедін Унаї. Колишній вінгер Марселя, окрім гола, здійснив 17 виграних єдиноборств і створив кілька гольових нагод, зокрема виводив віч-на-віч Ваната з Унаї Сімоном.

Попри здобуті бали, Жироні не вдалося покинути дно турнірної таблиці – команда перебуває на 20-й позиції у Ла Лізі. Крім матчу в Більбао, у свіжому випуску – огляд чергової перемоги Хабі Алонсо на чолі мадридського Реала. Дивіться це та інше на YouTube-каналі "Футбол 24".

Ванат міг забивати Атлетіку й не влучив у порожні – Жирона привезла з Більбао нічию, Валенсія оступилась з Еспаньйолом