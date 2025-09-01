"У мене хороше відчуття. Це гарна нагода приєднатися до цього клубу. Я дуже щасливий. Я бачив багато матчів Жирони, адже тут грало багато українських футболістів – я поспілкувався з ними, і вони порадили мені перейти до Жирони.

Ванат офіційно став гравцем Жирони – каталонський клуб підсилився ще одним українцем

Циганков був у Динамо, коли я був молодшим, і він був одним із лідерів команди. Віктор дав мені поради, написав та сказав: "Переходь, давай пограємо разом!"

Зараз не найкращий час для українського футболу, бо у нас триває війна і важко грати в такій ситуації. Але з’явилося багато нових клубів і дуже хороших команд, тому я думаю, що через два-три роки ситуація може покращитися.

Як гравець я швидкий і можу забивати багато голів. Мені також доводиться брати участь в оборонних діях, допомагаючи команді, і водночас намагатися забивати м’ячі та віддавати асисти в кожному матчі. Я думаю, що ця ліга – найкращий варіант для мене, тому що тут грають у більш технічний футбол.

Привіт, вболівальники Жирони! Я радий бути тут і постараюся зробити все можливе, щоб допомогти цьому клубу та перемагати в кожному матчі", – сказав Ванат для прес-служби Жирони.

Нагадаємо, що контракт 23-річного форварда з іспанським клубом буде чинним п’ять років. Фінансові деталі угоди поки що не розголошують, однак раніше повідомлялося, що трансфер оцінюють у приблизно 20 мільйонів євро. Українець гратиме під номером 19.

До слова, Ванат став четвертим українцем у історії Жирони. Раніше за клуб виступав форвард Артем Довбик, а нині в команді грають вінгер Віктор Циганков та голкіпер Владислав Крапивцов.

