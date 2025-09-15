Ванат дебютував за Жирону і відразу ж забив. Він відсвяткував взяття воріт Сельти на 12-й хвилині жестом, яким склав букву "Т".

Дебютний гол Ваната в Ла Лізі у відеоогляді матчу Сельта – Жирона – 1:1

Владислав присвятив цей гол колишньому партнеру по Динамо Тарасу Михавку, який просив його про це. "Якщо вийде, то відсвяткуй один з перших голів буквою "Т". Щоб згадав мене. Мені буде приємно", – говорив Михавко.

"Якісь надто складні святкування ти придумав", - відреагував на прохання захисника Динамо Ванат. Але все ж прислухався до Тараса.

На відео – з 8:39.