Ванат присвятив перший гол за Жирону гравцеві Динамо – той просив його про це
Форвард Жирони Владислав Ванат присвятив гол захиснику Динамо Тарасу Михавку.
Ванат дебютував за Жирону і відразу ж забив. Він відсвяткував взяття воріт Сельти на 12-й хвилині жестом, яким склав букву "Т".
Дебютний гол Ваната в Ла Лізі у відеоогляді матчу Сельта – Жирона – 1:1
Владислав присвятив цей гол колишньому партнеру по Динамо Тарасу Михавку, який просив його про це. "Якщо вийде, то відсвяткуй один з перших голів буквою "Т". Щоб згадав мене. Мені буде приємно", – говорив Михавко.
"Якісь надто складні святкування ти придумав", - відреагував на прохання захисника Динамо Ванат. Але все ж прислухався до Тараса.
На відео – з 8:39.
