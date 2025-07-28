Ванат потрапив у топ-5 найкращих за важливим показником – українець опинився в компанії 95-мільйонного новачка Ліверпуля
Нападник Динамо Владислав Ванат увійшов до списку гравців з найбільшою кількістю дотиків у штрафному майданчику.
Портал DataMB опублікував рейтинг футболістів віком до 23 років, які найбільше разів торкнулися м'яча у чужому штрафному майданчику.
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Форвард Динамо Владислав Ванат посів четверте місце у списку, всього українець здійснив 148 дотиків. Вище Ваната опинилися лише Хоакін Панічеллі з Мірандеса (158), Уго Екітіке, який нещодавно перейшов з франкфуртського Айнтрахта до Ліверпуля за 95 млн євро (164) та Піо Еспозіто зі Спеції (194).
До слова, в минулому сезоні Владислав Ванат провів 45 матчів за Динамо, забив 21 гол та віддав 9 асистів. Портал Transfermarkt оцінює вартість 23-річного нападника у 15 мільйонів євро.
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