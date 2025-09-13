Жирона оприлюднила заявку на матч Ла Ліги проти Сельти. Владислав Ванат потрапив до переліку футболістів, які готуються до гри разом з Владиславом Крапивцовим, а от Віктор Циганков гру пропускає.

Іспанський журналіст оцінив трансфер Ваната в Жирону – схожість з форвардом Барселони і відмінність від Довбика

"Циганков відчуває дискомфорт, травми немає – усе залежить від його самопочуття. Лемар отримав удар у литку на тренуванні. Сподіваємось, що це лише забій, остаточні висновки дадуть медичні тести", – пояснив головний тренер Жирони Мічел Санчес.

У заявці на матч з’явилися новачки та футболісти, що повернулись з лазарету: Домінік Ліваковіч, Аззеддін Унаї, Браян Хіль, Владислав Ванат, Донні ван де Бек і Абель Руїс. Наставник зауважив, що ці гравці ще мало тренувались із командою, але готові вийти на поле: "Ми робимо поступові кроки вперед, і вже завтра вони можуть допомогти".

Матч Сельта – Жирона відбудеться 14 вересня. Старт поєдинку о 15:00 за київським часом.

Жирона без Циганкова і Крапивцова поступилась Севільї – каталонці зазнали вже третьої поразки поспіль і впали на дно