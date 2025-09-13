Ванат потрапив у дебютну заявку Жирони на матч Ла Ліги без Циганкова – Мічел пояснив ситуацію екс-динамівців
Головний тренер Жирони Мічел визначився зі списком гравців на матч 4-го туру чемпіонату Іспанії проти Сельти.
Жирона оприлюднила заявку на матч Ла Ліги проти Сельти. Владислав Ванат потрапив до переліку футболістів, які готуються до гри разом з Владиславом Крапивцовим, а от Віктор Циганков гру пропускає.
"Циганков відчуває дискомфорт, травми немає – усе залежить від його самопочуття. Лемар отримав удар у литку на тренуванні. Сподіваємось, що це лише забій, остаточні висновки дадуть медичні тести", – пояснив головний тренер Жирони Мічел Санчес.
У заявці на матч з’явилися новачки та футболісти, що повернулись з лазарету: Домінік Ліваковіч, Аззеддін Унаї, Браян Хіль, Владислав Ванат, Донні ван де Бек і Абель Руїс. Наставник зауважив, що ці гравці ще мало тренувались із командою, але готові вийти на поле: "Ми робимо поступові кроки вперед, і вже завтра вони можуть допомогти".
Матч Сельта – Жирона відбудеться 14 вересня. Старт поєдинку о 15:00 за київським часом.
