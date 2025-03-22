Вест Хем, Лідс, Брентфорд, Фулхем та Вулверхемптон проявляють інтерес до кандидатури Владислава Ваната, інформує TBR Football.

Мілевський підколов Ваната за гол у ворота збірної Бельгії: "У порожні забив і вже почали: зірка, герой"

Цікаво, що Яцек Куліг з Football Talent Scout описав Ваната як довершеного нападника. Серед сильних сторін він відзначив швидкість, вміння завершити епізод, силу удару, рухливість, можливість грати в парі та універсалізм. Окрім цього, на його думку, Владислав за своїм стилем схожий на знаменитого екс-нападника Арсенала та Манчестер Юнайтед Робіна ван Персі.

Додамо, що Ванат у поточному сезоні зіграв за Динамо в 34 матчах у всіх турнірах, відзначившись 16 голами та 5 асистами. Кияни ж очолюють турнірну таблицю чемпіонату України в цьому сезоні, випереджаючи другу Олександрію на 4 очки.

"На фоні нашої збірної колгоспом є Бельгія": шикарні 30 хвилин України, пикою об газон – це лише 1-й тайм, шановні