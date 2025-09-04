"Всі думають, я якийсь псих там чи хто. Я звичайна людина в житті там і на полі іноді треба якісь емоції показати. Іноді там, коли був малий, ну, молодший, то аналізував дії суперника.

Наприклад, виходить центральний захисник якийсь 195 см там і мені там 21 рік чи скільки. Ну, мені треба там десь його завести трохи, щоб він помилявся. Я менший, ніж він, там десь вдарив, підбіг, ну, бувало таке. Це футбол.

Подивіться, як грав Луїс Суарес чи Дієго Коста. Вони набагато гірше грали, ніж я. Ну, в плані своєї поведінки, але люди досягали результату. Так що, ну, не знаю...

Був такий у мене якийсь період, що я так себе так поводив, потім трохи змінився, але все одно кажуть, що я псих. Ну, псих – так псих", – розповів Владислав Ванат у прощальному інтерв'ю для Youtube-каналу Динамо.

Нагадаємо, що Ванат в останні дні трансферного вікна перейшов у Жирону за близько 20 мільйонів євро. Він виступатиме за каталонський клуб під 19-м номером.

