Ванат пережив жахіття у дебюті на Монтіліві – Жирона удев'ятьох зазнала приниження, українець майже не торкався м'яча
Жирона у матчі аутсайдерів Ла Ліги розгромно поступилась Леванте на власному полі (0:4). Звіт поєдинку 5-го туру читайте на "Футбол 24".
Жирона сподівалась перервати безвиграшну серію у Ла Лізі, яка налічувала 6 поєдинків. Перед нічиєю з Сельтою каталонці програли п'ять матчів поспіль. До міжнародної паузи вони виглядали безнадійно, але з появою Унаї та Ваната ситуація трішки змінилась. Українець забив у дебютному матчі, марокканець – додав якості в середині поля. Обоє вперше грали на Монтіліві.
Крапивцов отримує найменшу зарплату в Жироні, Циганков і Ванат – поза топ-5
Мічел повторив стартовий склад з попередньої зустрічі на Леванте – без травмованих Циганкова, Давіда Лопеса і Лемара. В атаці з'явились Рока, Аспрілья та Ванат. Українця зустрічали гучними оплесками. Фанати вважають його "месією", що здатен врятувати сезон. Щонайменше, не дозволивши команді вилетіти.
Жирона розпочала активніше. Ванат просив пенальті після падіння у боротьбі з центрбеком гостей Ельгесабалем. Рока стріляв у бокову сітку, отримавши передачу від Унаї, який перед цим елегантно розібрався з суперником. Тим часом Арнау отримав раннє попередження, заїхавши ліктем в обличчя Бруге.
Ванат майже не торкався м'яча. Екс-динамівця щільно опікали Матіас Морено і вже згаданий Ельгесабаль. Партнери натомість частенько грішили неточними передачами у фінальній третині. Ледь не кожна атака каталонців розпочиналась з Івана Мартіна, який виконував роль Алейша Гарсії з позаминулого сезону. Автор гольової передачі на Ваната у Віго та один з найкреативніших гравців Жирони рідко контактував з українцем.
Ізольованість нашого форварда – не найгірше, що сталось з командою Мічела у стартові півгодини. "Біло-червоні" несподівано залишились у меншості після вилучення Вітселя. 36-річний бельгієць отримав дві жовті за 12 хвилин. Спочатку зірвав перспективну атаку суперника дрібним фолом, а згодом перевірив на міцність щиколотку Венседора.
Леванте одразу ж створив два супермоменти, один з яких виявився гольовим. У обох випадках захисники Жирони програли повітря. Якщо Бруге пробачив каталонцям ударом у стійку, то Ейонг не залишив шансів ані Блінду, ані Гассанізі, красиво поціливши у дальній кут.
Ванат перед пропущеним м'ячем непогано поборовся за лонгбол від Гассаніги, підбирання забрав Іван, а через декілька секунд гості уже фолили на Унаї. Проте, Аспрілья невдало виконав стандарт метрів з 20-и, пробивши на трибуни.
Одразу по перерві господарі залишилась удев'ятьох. Орендований у Ман Сіті Вітор Рейс був вилучений у безглуздій ситуації. Дотягнувшись до м'яча, за інерцією махнув шипами по стегні Альвареса. VAR, до слова, вирішив не втручатись.
Леванте знову миттєво покарав. Альварес не лише заробив вилучення для суперника, але й бездоганно виконав штрафний. Щоправда, у Жирони розвалилась стінка. Карлос знайшов щілину між Ванатом і Рінконом. Українця замінив опорник Соліс. Дебют на Монтіліві перетворився у жахіття. За 53 хвилини на полі він лише двічі торкався м'яча, не завдавши жодного удару. Щоправда, у такому матчі проявити себе було неможливо.
Леванте продовжував добивати знекровлену жертву. Ромеро після передачі нестримного Ейонга (3+3 у Ла Лізі) зробив рахунок розгромним. Хоча й міг забивати трохи раніше, влучивши у стійку. Після третьго гола "жабенята" не заспокоїлись. Молодий Кояліпу, що замінив Ейонга, встиг вписати своє ім'я у протокол матчу – 4:0. Обігравши каталонців, Леванте піднявся на 13 місце (4 очки). Команда Ваната, Циганкова і Крапивцова залишилась на дні таблиці (1 пункт). Наступний поєдинок Жирона проведе у Більбао.