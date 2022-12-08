"У нас було дуже багато переїздів, і це, звичайно, також давалося взнаки, але ми повинні були з цим справлятися – інакше ніяк. Знаю, що про це часто говорив головний тренер, і я згоден із ним. Ми розпочали чемпіонат дуже погано, і лише після того, як перебралися до України після закінчення виступів у груповому етапі Ліги Європи, почали грати краще, але все одно не вийшли на рівень минулого року.

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Мені складно сказати, з чим це пов'язано, може, із психологічним станом гравців. Багато чого не виходило, не завжди вдавалося показати свій футбол. Чи відчуваю тиск через те, що став гравцем основного складу? Тиск у футболі є завжди. Але загалом, емоції, звичайно ж, позитивні. Хочеться у кожному матчі виходити на поле, забивати м'ячі та допомагати команді перемагати.

Коли виходжу на заміну, іноді буває складно вписатися в гру команди, особливо коли результату ще не досягнуто. Але вчуся з цим справлятися, впевнений, що все прийде з досвідом. Плюс, допомагають та підказують старші партнери, іноді навіть можуть "напхати", але завжди по справі", – поділився Ванат в інтерв'ю офіційному сайту Динамо.

До слова, Владислав зіграв у 24 матчах за Динамо у поточному сезоні, в яких відзначився 6 голами та 2 асистами.

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