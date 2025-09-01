Ванат офіційно став гравцем Жирони – каталонський клуб підсилився ще одним українцем
15:27 - Читати іншою мовою
Перехід форварда Динамо Владислава Ваната до Іспанії офіційно завершено.
Жирона оголосила про підписання українського нападника Владислава Ваната. Українець виступатиме під №19.
Ванат в Жирону: авторитетний інсайдер озвучив несподівану суму трансферу та анонсував відхід ще одного лідера
Контракт 23-річного форварда з іспанським клубом укладено на 5 років. Фінансові деталі угоди наразі не повідомляються. Раніше з'явилася інформація, що сума трансферу за гравця складе близько 20 мільйонів євро.
Нагадаємо, що у Жироні вже грає вінгер Віктор Циганков, а також голкіпер Владислав Крапивцов.
Ванат є вихованцем Динамо та дебютував у першій команді у травні 2021 року. За цей час він провів 119 офіційних матчів, забив 50 голів та зробив 19 асистів.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter