Жирона оголосила про підписання українського нападника Владислава Ваната. Українець виступатиме під №19.

Ванат в Жирону: авторитетний інсайдер озвучив несподівану суму трансферу та анонсував відхід ще одного лідера

Контракт 23-річного форварда з іспанським клубом укладено на 5 років. Фінансові деталі угоди наразі не повідомляються. Раніше з'явилася інформація, що сума трансферу за гравця складе близько 20 мільйонів євро.

Нагадаємо, що у Жироні вже грає вінгер Віктор Циганков, а також голкіпер Владислав Крапивцов.

Ванат є вихованцем Динамо та дебютував у першій команді у травні 2021 року. За цей час він провів 119 офіційних матчів, забив 50 голів та зробив 19 асистів.