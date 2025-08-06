"Проходити до Ліги чемпіонів досі можна. Але навіщо, якщо грати так, як це було у матчі із Пафосом. Це футбол без обличчя. Сірий та повільний. Мені це нагадує поразку Полісся від Санта-Коломи.

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Якоїсь структурної та комбінаційної гри у центрі поля ми від Динамо не побачили. Взаємодія між Михайленком та Бражком була на дуже слабкому рівні. Між ними мало комбінацій. Може скластися враження, що вони конкуренти, але Михайленко та Бражко не вперше виходять в основу.



Якщо Динамо вийде до Ліги чемпіонів, то з чим? Вже навіть реалізації немає, Ванат мав два моменти, і він не забив. А тепер згадаймо, яку він мав реалізацію навесні. У якийсь момент у нього за п'ять матчів було сім ударів, із них шість у площину, з них п'ять голів. Динамо тоді виграло ті чемпіонські перегони багато в чому завдяки реалізації Ваната. А тепер уявіть, якби йому не пішло.

Владислав не Неймар і не Лєвандовскі, він не забиватиме все, що матиме. З Пафосом Ваната не догодував півзахист. Удар Дубінчака у штангу... На повторі добре видно, як він кілька разів повертає голову та бачить, що лінія передачі на Ярмоленка закрита. Ванат добре відкривався, а Дубінчак його просто не бачить", – сказав Циганик в ефірі свого YouTube-каналу.

Нагадаємо, київське Динамо поступилося кіпрському Пафосу (0:1) у першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Друга гра між командами відбудеться 12 серпня.

Динамо провалило перший матч проти Пафоса, зазнавши мінімальної поразки