Стало відомо, коли буде оголошено про перехід Владислава Ваната до Жирони.

Сьогодні, 1 вересня, нападник збірної України Владислав Ванат буде офіційно представлений як гравець Жирони, повідомляє журналіст Ніл Сола.

Зазначається, що сума трансферу українця становить 17 мільйонів євро, а іспанський клуб отримає 100% прав на гравця. Крім того, журналіст інформує, що Жирону залишить Янхель Еррера. Венесуелець переходить у Реал Сосьєдад за 11 млн євро з додатковими двома мільйонами бонусів.

До слова, Владислав Ванат з 2021 року виступав за київське Динамо. Нападник двічі поспіль ставав найкращим бомбардиром УПЛ у сезонах 2023/24 та 2024/25. Також в доробку 23-річного футболіста 11 матчів за національну збірну України (2 голи).

