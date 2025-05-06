В послугах 23-річного нападника зацікавлені команди з АПЛ, повідомляє британський журналіст Фрейзер Флетчер.

Динамо отримало нового претендента на Ваната – закордонний клуб вже визначив ціну форварда киян

"Зрозумійте, кілька команд англійської Прем'єр-ліги стежать за українським нападником Владиславом Ванатом. 23-річний форвард забив 21 гол за київське Динамо у нинішньому сезоні", – написав Флетчер у своєму акаунті в Х.

Раніше повідомлялося про інтерес до Ваната з боку Лідса та Вест Хема. У поточному сезоні форвард провів 41 матч за Динамо, забив 21 гол та віддав 8 результативних передач. Контракт гравця з київським клубом розрахований до літа 2027 року. Вартість футболіста, за даними Transfermarkt, становить 11 млн євро.

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