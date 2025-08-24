Каталонський клуб дуже хоче підписати Владислава Ваната з Динамо, повідомили авторитетні журналісти Cadena SER, які спеціалізуються на Жироні.

Керівництво "біло-червоних" чудово розуміє, що переконати чемпіонів України відпустити свого найкращого бомбардира буде непросто. Transfermarkt оцінює Ваната у 15 млн євро, але цього може виявитися замало. Жирона спробує, маючи мегауспішний досвід з Артемом Довбиком. Якщо ж не вийде, то каталонці підготували список з кількох альтернатив.

У нинішньому сезоні 23-річний Ванат провів 7 матчів, оформивши 3 голи та 2 асисти. Контракт нападника з Динамо розрахований до літа 2027-го. У Жироні він може приєднатися до двох українців – Владислава Крапивцова та Віктора Циганкова, який також приходив з київського клубу.

