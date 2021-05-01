"Форвард має забивати голи. Дякую команді за цей рекорд і за перемогу в чемпіонаті за два тури до кінця сезону.

Форвард Динамо перевершив бомбардирський рекорд Алієва

Моя найближча мета – закріпитися у першій команді і продовжувати грати на такому ж рівні. Мені дуже допомогла робота з першою командою на зборах. Не лише я, а й Назар і Вікентій Волошини працювали з основою і добре провели другу частину сезону.

Чи буду в останніх турах працювати з першою командою? Мені ще не говорили. Мотивація є, потрібно виграти два матчі, що залишилися, аби зберегти чи збільшити відрив від віце-чемпіона", – цитує Ваната офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, у 24-му турі молодіжної першості чемпіонату України Динамо на виїзді здолало Ворсклу 4:2 і достроково завоювало золоті медалі турніру. Владислав Ванат у цьому матчі оформив дубль, а загалом у сезоні записав на свій рахунок 25 голів за молодіжку киян. Окрім того, форвард також залучався до поєдинків чемпіонату U-19, забивши в семи матчах за юнацьку команду 6 голів.

Динамо U-21 достроково оформило рекордне чемпіонство України – гол рабоною від гравця киян