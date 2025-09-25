Донні ван де Беек щойно залікував одну травму, вийшов у основі, але вже через півгодини отримав нове пошкодження. Нідерландець без боротьби на рівному місці невдало поставив ліву ногу і з криком болю схопився за гомілкостоп.

Травма ван де Беека може виявитися дуже серйозною, інформує Sport.es. Якщо найгірші побоювання справдяться, то екс-хавбек МЮ вилетить на 4-5 місяців. Лазарет Жирони і без того переповнений – травмовані 5 гравців, серед яких Віктор Циганков.

Якщо ван де Беек справді пропустить понад 4 місяці, то регламент Ла Ліги дозволяє підписати йому заміну поза трансферним вікном. Це відчиняє двері для Оріоля Ромеу, який добре знайомий Жироні і якраз перебуває в статусі вільного агента після розриву контракту з Барселоною.

