Жирона оголосила заявку команди на гру проти Атлетіка з Більбао в рамках 6-го туру Ла Ліги.

Головний тренер Жирони назвав імена 20 футболістів, які вирушать в Більбао. Список опублікували на офіційній сторінці каталонської команди в соцмережі X.

У матчі проти Атлетіка в шостому турі чемпіонату Іспанії зможе взяти участь український нападник Владислав Ванат.

Вінгер каталонців Віктор Циганков та воротар Владислав Крапивцов пропустять гру. Перший досі не відновився від травми, а другий відправився зі збірною України U-20 на чемпіонат світу. Також в заявці відсутні травмовані Давід Лопес, Тома Лемар та Абель Руїс, а Жоель Рока гратиме на ЧС U-20 у складі збірної Іспанії.

Нагадаємо, що матч Атлетік – Жирона відбудеться 23 вересня. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.

