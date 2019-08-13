Ванакен: Прибули до Києва, щоб забити Динамо

Лідер Брюгге Ханс Ванакен поділився очікуваннями від поєдинку третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Динамо.

"Прибули до Києва, щоб забити. Якщо вдасться це зробити, у нас будуть хороші шанси на вихід в наступний раунд.

Динамо – Брюгге: прогноз на матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Моє продовження контракту з Брюгге? Це демонструє довіру один до одного. Я провів тут чотири фантастичних року і сподіваюся на продовження", – цитує Ванакена Voetbalprimeur.

Динамо – Брюгге: анонс матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів

До слова, матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між Динамо та Брюгге відбудеться сьогодні, 13 серпня. Початок поєдинку запланований на 20:30.