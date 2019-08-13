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Ванакен: Прибули до Києва, щоб забити Динамо

08:52 75 Читать на русском
Ванакен: Прибули до Києва, щоб забити Динамо
Ханс Ванакен / Брюгге

Лідер Брюгге Ханс Ванакен поділився очікуваннями від поєдинку третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Динамо.

 

"Прибули до Києва, щоб забити. Якщо вдасться це зробити, у нас будуть хороші шанси на вихід в наступний раунд.

Динамо – Брюгге: прогноз на матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Моє продовження контракту з Брюгге? Це демонструє довіру один до одного. Я провів тут чотири фантастичних року і сподіваюся на продовження", – цитує Ванакена Voetbalprimeur.

Динамо – Брюгге: анонс матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів

До слова, матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між Динамо та Брюгге відбудеться сьогодні, 13 серпня. Початок поєдинку запланований на 20:30.

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Теги
Динамо Динамо Брюгге Брюгге Ліга чемпіонів Динамо - Брюгге Ханс Ванакен Ханс Ванакен
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