Ван Вольфсвінкель страждає від аневризми мозку

Колишній форвард збірної Ніідерландів Рікі ван Вольфсвінкель має серйозні проблеми зі здоров'ям.

Рікі ван Вольфсвінкель зазнав струсу мозку під час матчу кваліфікації Ліги чемпіонів проти ЛАСКа. Після обстежень лікарі виявили аневризму мозку, повідомляє Sky Sports.

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"Я дуже щасливий, що аневризма була діагностована. Зазвичай її не можна виявити одразу, лише коли вона розвинеться та спричинить іншу небезпеку", – сказав футболіст.

Ван Вольфсвінкель протягом своєї кар'єри встиг пограти за такі клуби, як Утрехт, Норвіч, Спортінг, Вітесс, Сент-Етьєнн, Бетіс, та Базель.