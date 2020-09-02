"Донні ван де Бееку 23 роки – вік для переходу в Прем'єр-лігу. Я був трохи молодшим, коли став гравцем Арсенала. У роздягальні мене вважали гравцем на майбутнє. Перемога з Фейєноордом в Кубку УЄФА не означає нічого. Прем'єр-ліга – це зовсім інший світ.

Ван де Беек визначився із номером у Манчестер Юнайтед – зворушливий вибір

Донні вважається серйозним придбанням Манчестер Юнайтед, але він дізнається, що інші 22 гравця теж були серйозними придбаннями. Один дорожчий за іншого. Донні повинен подумки до цього пристосуватися. Манчестер Юнайтед у всіх сенсах – клуб-звір. Розмір Манчестер Юнайтед також впливає на комерційну діяльність, яка очікує Донні в майбутньому", – поділився ван Персі у коментарі De Telegraaf.

До слова, у минулому сезоні чемпіонату Нідерландів Донні провів 23 матчі, в яких відзначився 8-ма голами та 6-ма асистами.

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