"Я не фанат імпульсивних рішень щодо звільнення тренерів, тому вважаю, що Сульшеру необхідно дати час для реалізації власних ідей. Сподіваюся, що він його отримає від керівництва клубу.

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Як би там не було, матч з Істанбулом був слабким. Це ж Манчестер Юнайтед – команда, яка повинна показувати класний футбол кожного разу, коли вона на полі. Так, цього разу їм це не вдалося. Сподіваюся, вже в найближчу суботу вони реабілітуються", – цитує ван Персі BT Sport.

До слова, у матчі 3-го туру Ліги чемпіонів "червоні дияволи" на виїзді поступились дебютанту турніру Істанбул Башакшехіру (1:2), що, однак, не завадило їм залишитись на першій сходинці турнірної таблиці групи Н.

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