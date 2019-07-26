Ван Персі став експертом на британському ТБ

Колишній форвард лондонського Арсенала, Манчестер Юнайтед і низки інших клубів Робін ван Персі в новому сезоні буде телевізійним експертом.

"Летючий голландець" повертається до Англії, повідомляє офіційний твіттер BT Sport.

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Ван Персі буде оглядачем англійської Прем'єр-ліги в сезоні 2019/20 на цьому телеканалі. Така роль буде новою для екс-нападника, який лише в травні завершив кар'єру в 35-річному віці. Останні сезони він провів у формі рідного Фейєнорда.

Робін ван Персі вважається одним із найкращих легіонерів в історії АПЛ. У його активі 280 матчів у турнірі, в яких він забив 144 м'ячів і віддав 53 асисти. Форвард двічі ставав найкращим бомбардиром ліги, 5 разів був гравцем місяця, а також здобув чемпіонський титул із МЮ у сезоні 2012/13.