Ван Персі повідомив, коли завершить професійну кар'єру

Нападник Фейєноорда Робін ван Персі зізнався, що нинішній сезон стане для нього останнім на професійному рівні.

"Коли завершу карёєру? Думаю, в кінці нинішнього сезону. Мені вже буде 36 років, і я відіграв на професійному рівні 18 сезонів. З 5 років я займався виключно футболом.

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Також не вважаю, що моє повернення в Фейєноорд буде визнане успішним тільки в тому разі, якщо ми станемо чемпіонами країни. В цілому, його і так можна вважати успішним. Але, на жаль, я більше не був щасливий. Я не хотів закінчувати кар'єру, втративши задоволення від гри.

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Це задоволення повернулося до мене в Фейєнорді. Я хочу допомагати іншим гравцям, ділитися з ними досвідом тут. Намагаюся допомагати товаришам", – цитує ван Персі AD.