toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
ШАХТАР - ДЕСНА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІВЕРПУЛЬ - ВЕСТ ХЕМ ДИНАМО

Ван Персі назвав форварда, який зможе вивести Манчестер Юнайтед на новий рівень

17:18 127 Читать на русском
Ван Персі назвав форварда, який зможе вивести Манчестер Юнайтед на новий рівень
Робін ван Персі / ФК Манчестер Юнайтед

Екс-нападник Манчестер Юнайтед Робін ван Персі поділився думками щодо потенційного голеадора "червоних дияволів".

"Кого повинен купити Юнайтед? Едінсона Кавані. Я б точно вибрав Кавані. Він в хорошій формі, це перевірений бомбардир, гольова машина, він довів це в Наполі, в ПСЖ і у збірній Уругваю.

Зірковий екс-форвард Манчестер Юнайтед, який раніше знищував Сульшера, став на його захист

З ним в старті ви отримаєте 25 голів за сезон. Я дивився, як він діє, я грав проти нього – це правильний нападник. Він живе забитими м'ячами, так що я б вибрав його", – сказав ван Персі у коментарі виданню Sportbible.

Нагадаємо, у вчорашньому матчі проти Бордо уругвайський форвард Едінсон Кавані забив свій 200-й гол за ПСЖ, ставши першим гравцем в історії клубу, якому підкорилось це досягнення. Для цього йому знадобилося 298 матчів.

Повернення генія Мессі, щурячі перегони в АПЛ, коронавірус проти Серії А, Неймар їде на карнавал – огляд вікенду

blog_ava
Михайличенко: Якщо не можете зробити VAR для всіх, то краще взагалі не робити
08:26
4685
Теги
Робін ван Персі Робін ван Персі Едінсон Кавані Едінсон Кавані Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія АПЛ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
0
хв
Айнтрахт Франкфурт
21:30
Уніон Берлін
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук