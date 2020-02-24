Ван Персі назвав форварда, який зможе вивести Манчестер Юнайтед на новий рівень

Екс-нападник Манчестер Юнайтед Робін ван Персі поділився думками щодо потенційного голеадора "червоних дияволів".

"Кого повинен купити Юнайтед? Едінсона Кавані. Я б точно вибрав Кавані. Він в хорошій формі, це перевірений бомбардир, гольова машина, він довів це в Наполі, в ПСЖ і у збірній Уругваю.

Зірковий екс-форвард Манчестер Юнайтед, який раніше знищував Сульшера, став на його захист

З ним в старті ви отримаєте 25 голів за сезон. Я дивився, як він діє, я грав проти нього – це правильний нападник. Він живе забитими м'ячами, так що я б вибрав його", – сказав ван Персі у коментарі виданню Sportbible.

Нагадаємо, у вчорашньому матчі проти Бордо уругвайський форвард Едінсон Кавані забив свій 200-й гол за ПСЖ, ставши першим гравцем в історії клубу, якому підкорилось це досягнення. Для цього йому знадобилося 298 матчів.

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