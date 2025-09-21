ПСВ на своєму офіційному сайті оголосив, що підписав контракт з 16-річним Себою Хунтелааром. Син Класа-Яна Хунтелаара перейшов до ейндховенців з Вітесса.

Себ Хунтелаар підписав контракт з ПСВ на три роки. Він виступає на позиції нападника, як і його батько. Крім того, клуб з Ейндховена може похизуватися ще одним сином іменитого в минулому гравця – Ліамом ван Ністрелроєм. Він також перебуває в системі клубу. За ПСВ U-17 торік Ліам забив понад 20 голів.

Нагадаємо, що Рууд ван Ністрелрой грав за ПСВ свого часу, а звідти перейшов до Манчестер Юнайтед. Клас-Ян Хунтелаар вихованець школи ейндховенців, але більшість кар'єри провів в Аяксі.

До слова, ПСВ 26 разів здобував титул чемпіона Нідерландів, а у 1988 вигравав ЛЧ.