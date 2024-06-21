Рууд ван Ністелрой є фаворитом на посаду головного тренера Бернлі, який за підсумками сезону 2023/24 вилетів з АПЛ у Чемпіоншип. Керівництво "бордових" хоче запросити амбітного тренера, який зможе надати команді власне обличчя і поставити впізнаваний стиль гри. Про це інформує Telegraaf.

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Повідомляється, що першим завданням Ван Ністелроя на чолі Бернлі стане вирішення питання з форвардом Ваутом Вегхорстом. Контракт нідерландського нападника діє ще один рік, і попередній наставник команди Венсан Компані не потребував гравця – він відпустив його в турецьку Суперлігу.

Минулого сезону Ван Ністелрой був помічником Петера Боса у ПСВ. Нещодавно з ним зв'язувалося керівництво Херенвена, але він відмовився очолювати цей клуб.

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