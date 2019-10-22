toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ШАХТАР - ДИНАМО ЗАГРЕБ ШАХТАР U-19 - ДИНАМО ЗАГРЕБ U-19 УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ МАНЧЕСТЕР СІТІ - АТАЛАНТА

Ван Ністелрой назвав шістьох гравців, які сумарно варті одного Мессі

18:32 373 Читать на русском
Ван Ністелрой назвав шістьох гравців, які сумарно варті одного Мессі
Ліонель Мессі / ФК Барселона

Екс-форвард іспанського Реала та англійського Манчестер Юнайтед Рууд ван Ністелрой висловився про форварда Барселони Ліонеля Мессі.

"Ніхто не зрівняється з Мессі! Роналду – бомбардир, Іньєста – мозок, Салах, Мане, Азар і Мбаппе – відмінні гравці, але Мессі – це всі разом. Немає гравця, який знаходиться на його рівні. Він ніби з Playstation", – цитує ван Ністелроя іспанське видання Sport.es.

Мессі отримав рекордний "Золотий бутс" з рук своїх синів

Нагадаємо, ван Ністелрой повісив бутси на цвях навесні 2012 року. Розпочав свою кар'єру Рууд у клубі Ден Бош в далекому 1993-му. Чотири роки потому він перебрався в Херенвен, а ще через сезон – в ПСВ, де його й помітили представники Манчестер Юнайтед. У 219 матчах за "червоних дияволів" Рууд забив 150 голів. Влітку 2006-го року голландець перебрався в Реал, де двічі ставав чемпіоном Іспанії. Після Мадрида був Гамбург і Малага.

За збірну Нідерландів ван Ністелрой провів 70 матчів, в яких забив 35 м'ячів. Він грав на Євро-2004 і 2008, а також на чемпіонаті світу-2006. Загалом на його рахунку 588 матчів і 347 голів на клубному рівні.

Новий керманич Манчестер Юнайтед, тактичний фрік для Динамо, Міланське серце: топ-10 тренерів, які сидять без роботи

blog_ava
Зідан перебуває у критичній ситуації: "пекельний фінал" з нещадним тиском ЗМІ та новим тренером на горизонті
09:00
7589
Теги
Світ Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе Ліонель Мессі Ліонель Мессі Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Еден Азар Еден Азар Садьйо Мане Садьйо Мане Рууд ван Ністелрой Рууд ван Ністелрой Андрес Іньєста Андрес Іньєста
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
45
хв
Шахтар
19:55
Динамо Загреб
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук