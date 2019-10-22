Ван Ністелрой назвав шістьох гравців, які сумарно варті одного Мессі

Екс-форвард іспанського Реала та англійського Манчестер Юнайтед Рууд ван Ністелрой висловився про форварда Барселони Ліонеля Мессі.

"Ніхто не зрівняється з Мессі! Роналду – бомбардир, Іньєста – мозок, Салах, Мане, Азар і Мбаппе – відмінні гравці, але Мессі – це всі разом. Немає гравця, який знаходиться на його рівні. Він ніби з Playstation", – цитує ван Ністелроя іспанське видання Sport.es.

Мессі отримав рекордний "Золотий бутс" з рук своїх синів

Нагадаємо, ван Ністелрой повісив бутси на цвях навесні 2012 року. Розпочав свою кар'єру Рууд у клубі Ден Бош в далекому 1993-му. Чотири роки потому він перебрався в Херенвен, а ще через сезон – в ПСВ, де його й помітили представники Манчестер Юнайтед. У 219 матчах за "червоних дияволів" Рууд забив 150 голів. Влітку 2006-го року голландець перебрався в Реал, де двічі ставав чемпіоном Іспанії. Після Мадрида був Гамбург і Малага.

За збірну Нідерландів ван Ністелрой провів 70 матчів, в яких забив 35 м'ячів. Він грав на Євро-2004 і 2008, а також на чемпіонаті світу-2006. Загалом на його рахунку 588 матчів і 347 голів на клубному рівні.

Новий керманич Манчестер Юнайтед, тактичний фрік для Динамо, Міланське серце: топ-10 тренерів, які сидять без роботи