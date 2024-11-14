Новий наставник Манчестер Юнайтед Рубен Аморім вирішив, що Рууд ван Ністелрой не повинен увійти в його новий штаб. З цієї причини керівництво "червоних дияволів" звільнило нідерландця і тепер він вільний вести переговори з будь-яким клубом. Як інформує The Sun, у послугах колишнього форварда зацікавлений Бернлі.

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Влітку Бернлі вже звертався до ван Ністелрою з приводу співпраці, але отримав відмову. Тепер "бордові" мають намір зробити ще одну спробу домовитися з Руудом.

Після 15 турів у Чемпіоншипі Бернлі посідає четверте місце в турнірній таблиці, відстаючи від лідера лише на 4 очки. Проте, такий результат не влаштовує босів клубу. Вони розглядають варіант зі звільненням головного тренера Скотта Паркера.

Водночас джерело зазначає, що власник Бернлі Алан Пейс добре відомий тим, що дає час усім своїм тренерам. Раніше, незважаючи на кризу, він довірився Шону Дайчу і Венсану Компані, і ця довіра окупилася.

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