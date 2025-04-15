Молодий нападник Ліам ван Ністелрой, який цього сезону вже забив 20 голів у 30 матчах за ПСВ U-17, підписав контракт із клубом з Ейндховена до середини 2028 року. Спеціально до цієї події головний тренер Лестера Рууд ван Ністелрой прибув до Ейндховена.

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Досі Ліам виступав за молодіжну академію ПСВ під прізвищем Слатс, прізвищем своєї матері, щоб менше привертати до себе увагу. Але тепер він вирішив грати під ім'ям Ліам ван Ністелрой.

Ван Ністелрой не єдиний представник свого покоління, у якого є талановитий син. Минулої неділі Йенс Матейсен, син Йоріса Матейсена, дебютував за Віллем II.

Колишні гравці, такі як Робін ван Персі (Шакіл ван Персі), Рафаель ван дер Ваарт (Даміан ван дер Ваарт), Ар'єн Роббен (Кай і Лука Роббен), Мартейн Мердінк (Мексс Мердінк), Рейнір Роббемонд (Ріо Роббемонд), Марк ван Боммель (Рубен ван Боммель), Патрік Клюйверт (Джастін, Рубен і Шейн Клюйверт), Дірк Кайт (Ейдан Кайт), Джонатан де Гузман (Джейден де Гузман), Андвеле Слорі (Джейден Слорі), Веслі Снайдер (Джессі Снайдер) і Джон Гейтінга (Леннокс Гейтінга) також мають синів, які грають у професійних академіях професійних клубів або вже дебютували в професійному плані.