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Ван Ністелрой і Стекеленбург увійдуть до штабу збірної Нідерландів – "помаранчеві" є суперником України на Євро-2020

06:00 100 Читать на русском
Ван Ністелрой і Стекеленбург увійдуть до штабу збірної Нідерландів – "помаранчеві" є суперником України на Євро-2020
Куман і ван Ністелрой / ANP

Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман визначився зі своїми помічниками на чемпіонаті Європи-2020. Нещодавно штаб "помаранчевих" покинув асистент наставника Кес ван Вондерен.

Рууд ван Ністелрой і Мартен Стекеленбург будуть працювати в штабі національної збірної, повідомляє VTBL.

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За інформацією видання, культовий екс-форвард МЮ, мадридського Реала та низки інших клубів приєднається до Нідерландів безпосередньо перед турніром. Поки він продовжує тренувати ПСВ U-19. Натомість Стекеленбург, який є тезкою і однофамільцем ветерана Евертона, вже увійшов до штабу Рональда Кумана. Донедавна він працював зі збірною Нідерландів U-19.

Відзначимо, що нідерландці є суперником збірної України в групі С Євро-2020. Саме проти підопічних Андрія Шевченка "помаранчеві" зіграють 14 червня у стартовому турі форуму.

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Теги
Рууд ван Ністелрой Рууд ван Ністелрой Нідерланди Нідерланди Рональд Куман Рональд Куман Євро-2020
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