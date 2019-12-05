Ван Марвейк звільнений зі збірної ОАЕ

Нідерландський фахівець Берт ван Марвейк покинув збірну Об'єднаних Арабських Еміратів.

Головний тренер збірної Об’єднаних Арабських Еміратів Берт ван Марвейк більше не працюватиме з командою, повідомляє офіційний сайт Асоціації Футболу Об'єднаних Арабських Еміратів. 67-річного фахівця було звільнено з займаної посади після поразки від збірної Катару (2:4) у матчі Кубка Перської затоки. Команда ван Марвейка фінішувала третьою у своїй групі і вилетіла з турніру.

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Нагадаємо, Берт очолив збірну ОАЕ 20 березня 2019 р., замінивши на цій посаді італійського тренера Альберто Дзакероні, який очолював команду з 2017 року. Попереднім місцем роботи ван Марвейка була збірна Австралії, яку він покинув під час Мундіалю у Росії. Раніше фахівець працював зі збірними Саудівської Аравії, Австралії та Нідерландів.

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