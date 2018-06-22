Ван Марвейк: Якщо грати, як Саудівська Аравія, то можна взагалі не виходити на поле

Головний тренер збірної Австралії Берт ван Марвейк поділився враженнями напередодні матчу групового етапу ЧС-2018 проти Франції.

"Я не буду говорити про тактику нашої команди. Ми граємо проти однієї з найкращих команд світу. Ми розуміємо, що вони можуть здобути трофей. Але не завжди найкращі гравці завойовують трофеї – їх виграють команди. Важливо бути самими собою. Нам потрібно вірити в себе. Нам потрібна мужність.

Франція – Австралія: анонс матчу ЧС-2018

Останнє тренування перед грою завжди трохи розслабляюче. Навіть гравці поки не знають, хто вийде на поле. Звичайно добре, коли в команді є гравці з досвідом виступів на ЧС. Досвід – це завжди добре. Після гри не треба кусати лікті. Треба віддати всі сили на полі. Непросто бути самим собою, коли ти граєш з Францією на чемпіонаті світу.

Чи можемо програти французам, як Саудівська Аравія Росії? Якщо так грати, тоді можна взагалі не виходити на поле. Ми працювали місяць. Потрібна концентрація. Не просто 10, 20 або 30 хвилин, а всі 90. Потрібна і удача", – цитує ван Марвейка sport-express.ru.

Варто зазначити, що саме ван Марвейк вивів саудитів на ЧС-2018, але на турнір приїхав уже на чолі збірної Австралії.