Ван Марвейк оголосив про відхід зі збірної Австралії

Голландський фахівець Берт ван Марвейк покидає збірну Австралії. Відповідну заяву тренер зробив після матчу 3 туру ЧС-2018 проти Перу, який став для Австралії останнім для турнірі.

"Я покидаю збірну Австралії. Це був фантастичний період, ніколи його не забуду. Сподіваюся, команда щось винесла з моїх уроків. Мені було приємно працювати з цими хлопцями.

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Думаю, ми всім показали, що можна грати добре навіть без світових зірок. Я не зумів знайти вирішення проблеми із забиванням голів. Що стосується майбутнього, поки не знаю, що буду робити", – цитує ван Марвейка офіційний сайт Федерації футболу Австралії.

Нагадаємо, Австралія на ЧС-2018 посіла останнє місце в групі С, здобувши лише одне очко. Ван Марвейк очолив команду в січні цього року.

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