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Ван Марвейк оголосив про відхід зі збірної Австралії

26 червня 20:40 317 Читать на русском
Ван Марвейк оголосив про відхід зі збірної Австралії
Берт ван Марвейк (зліва) / фото: твіттер збірної Австралії

Голландський фахівець Берт ван Марвейк покидає збірну Австралії. Відповідну заяву тренер зробив після матчу 3 туру ЧС-2018 проти Перу, який став для Австралії останнім для турнірі.

"Я покидаю збірну Австралії. Це був фантастичний період, ніколи його не забуду. Сподіваюся, команда щось винесла з моїх уроків. Мені було приємно працювати з цими хлопцями.

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Думаю, ми всім показали, що можна грати добре навіть без світових зірок. Я не зумів знайти вирішення проблеми із забиванням голів. Що стосується майбутнього, поки не знаю, що буду робити", – цитує ван Марвейка офіційний сайт Федерації футболу Австралії.

Нагадаємо, Австралія на ЧС-2018 посіла останнє місце в групі С, здобувши лише одне очко. Ван Марвейк очолив команду в січні цього року.

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ЧС 20183 тур

Австралія - Перу: Вівторок 26 червня 2018

Австралія
Матч завершено
0 : 2
Перу
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Теги
ЧС 2018 Австралія - Перу Австралія Австралія Трансфери Берт ван Марвейк Берт ван Марвейк
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