– У нас були фантастичні 20 хвилин у першому таймі, але потім все змінилося. Ми стали самовпевненими.

– Як оціните гру Гочолейшвілі? Він знову активний в атаці, але з його флангу прийшли 2 голи.

– З цього флангу прийшли 2 кроси та голи. Він не зупинив їх, ми не фолили, хоча мали робити це. Це те, що я маю на увазі, коли кажу про самовпевненість.

Кривбас – Шахтар – 3:3 – відео голів та огляд матчу з трьома вилученнями

– Чи задоволені ви грою Степаненка?

– Він не грав декілька місяців та повернувся у ролі лідера, провів кілька тренувань. Сподіваюся, він принесе те, що приніс сьогодні. Мені потрібно, щоб на полі був лідер, який керує командою та веде її вперед.

– Криськів повів за собою команду. Чи плануєте ви його використовувати після повернення Судакова.

– У нас багато талановитих гравців, він – один із півзахисників. У Криськіва був хороший старт, але треба більше давати команді впродовж усіх 90 хвилин або допоки ти на полі, – резюмував ван Леувен у флеш-коментарі після гри.

Кривбас зупинив Шахтар, програючи 1:3 у скаженому матчі з вилученням Чигринського і ще двох гравців