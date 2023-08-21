Ван Леувен звинуватив гравців Шахтаря у самопевненості – є претензії навіть до автора дубля
Керманич Шахтаря Патрік ван Леувен виділив головні проблеми команди після нічиєї з Кривбасом (3:3).
– У нас були фантастичні 20 хвилин у першому таймі, але потім все змінилося. Ми стали самовпевненими.
– Як оціните гру Гочолейшвілі? Він знову активний в атаці, але з його флангу прийшли 2 голи.
– З цього флангу прийшли 2 кроси та голи. Він не зупинив їх, ми не фолили, хоча мали робити це. Це те, що я маю на увазі, коли кажу про самовпевненість.
Кривбас – Шахтар – 3:3 – відео голів та огляд матчу з трьома вилученнями
– Чи задоволені ви грою Степаненка?
– Він не грав декілька місяців та повернувся у ролі лідера, провів кілька тренувань. Сподіваюся, він принесе те, що приніс сьогодні. Мені потрібно, щоб на полі був лідер, який керує командою та веде її вперед.
– Криськів повів за собою команду. Чи плануєте ви його використовувати після повернення Судакова.
– У нас багато талановитих гравців, він – один із півзахисників. У Криськіва був хороший старт, але треба більше давати команді впродовж усіх 90 хвилин або допоки ти на полі, – резюмував ван Леувен у флеш-коментарі після гри.
Кривбас зупинив Шахтар, програючи 1:3 у скаженому матчі з вилученням Чигринського і ще двох гравців